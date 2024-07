Sin discusión, la medalla de honor de esta última partida es para él: ¡Jacaerys Velaryon!

No sé ustedes, pero yo no me he perdido ni un solo detalle de este último episodio de #LaCasaDelDragón. ¿Ansiosos por ver a Vermithor y Asaprata en pantalla? pic.twitter.com/Zl5mRSgrN2