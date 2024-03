¡Idénticos! Rosalía comparte su gran parecido con Elvis Crespo

A través de las redes sociales el cantante de merengue reaccionó ante los comentarios y tuvo que aclarar la situación, alegando que no es su padre.

"No, no, es mi hermanita menor, ni padre ni nada". "No, no, es mi hermanita menor, ni padre ni nada".

Manifestó Crespo, en una entrevista en el 2022.

Rosalía comparte la teoría de su parecido con Elvis Crespo

A pesar de que el cantante de merengue ya había reaccionado con anterioridad, Rosalía lo ha hecho en estos momentos y ha causado una ola de comentarios en sus redes sociales.

Rosalía compartió una foto donde se ve claramente una foto de ella y de Elvis, lo que ha generado una serie de comentarios de sus seguidores.

Separados al nacer

Son iguales

La doble perdida de Elvis

Dos gotas de agua

Fueron alguno de los comentarios que recibió la cantante española.