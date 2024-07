¡Impactante! Shannen Doherty organiza su funeral y deja instrucciones detalladas de los asistentes

Cabe señalar que la actriz fue diagnosticada con cáncer de mama en 2015, pero en noviembre de 2023 reveló en una entrevista que el cáncer había regresado con más fuerza y que se le había expandido hasta los huesos.

Shannen Doherty planeó su funeral y dejó claro quiénes podían asistir

Hace unos meses, Doherty se armó de valor y habló sobre su deseo de seguir viviendo a pesar de que el cáncer se había propagado por todo su cuerpo y sabía que el final estaba cerca.

Ahora se ha podido conocer que la actriz de "Beverly Hills, 90210" organizó su propio funeral para facilitar los arreglos para sus seres queridos.

En su podcast "Let's Be Clear (Seamos Claros)", mencionó que solo quería que asistieran a su despedida aquellas personas que realmente la apreciaban.

Hay muchas personas que creo que podrían aparecer y a quienes no quiero aquí. Realmente no les caigo bien, y tienen sus razones Hay muchas personas que creo que podrían aparecer y a quienes no quiero aquí. Realmente no les caigo bien, y tienen sus razones

Shannen Doherty entregó a su amigo Chris Cortazzo una lista de invitados para su funeral, además de expresar su deseo de que fuera un festival de amor, no de hipocresía.