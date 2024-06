¡Impresionante! Cantante es atacada por murciélago durante show en España

Ella no se había dado cuenta, fue el público que con sus gritos lograron alertarla de la situación. Todo ocurrió la semana pasada, en Sevilla.

La cantante de The Pretty Reckless, teloneros de la gira de AC/DC, fue trasladada a un hospital, donde recibió el tratamiento de curación y vacunas contra la rabia.

"Un murciélago voló sobre mí y se aferró a mi pierna... en el momento en que estaba actuando y no tenía ni idea hasta que la increíble multitud siguió gritando y señalando... era lindo, pero sí me mordió...", escribió Taylor Momsen junto al video que mostró lo ocurrido.

La intérprete deberá recibir vacunas contra la rabia durante dos semanas.

Gracias a las noticias, Taylor Momsen descubrió que el personal del hospital la había apodado Batgirl. Así que es el sobrenombre que ella misma ha estado utilizando en las publicaciones en redes sociales, donde ha llevado una especie de bitácora con todo lo ocurrido tras el ataque.

Embed - Taylor Momsen on Instagram: "So…ROCK AND ROLL MOMENT…in Sevilla Wednesday during “Witches Burn” of all songs… a BAT flew onto me and clung to my leg…in the moment I was performing and had no idea until the incredible crowd kept screaming and pointing…he was cute, but yes he bit me…so rabies shots for the next two weeks thanks to all the staff at the hospital who dubbed me #batgirl after seeing it on the local news that morning…more footage to come…that’s one for the books!!!! @acdc #pwrup #BATGIRL"