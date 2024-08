¡Impresionante! Karol G y Andrea Bocelli se unen para una versión especial de "Vivo por Ella"

Esta canción ocupa un lugar muy especial en mi corazón, y es un gran honor reimaginarla con una de las nuevas artistas más talentosas y emocionantes en el mundo KAROL G, su hermosa voz y interpretación en esta nueva versión ayuda a crear una celebración intemporal de amor y amor música que resonará con nuevos fans y a través de generaciones. Estoy emocionado de que la gente escuche lo que KAROL G ha traído a una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. , expresó Bocelli sobre su colaboración con la colombiana.

Embed - Andrea Bocelli on Instagram: "Speaking about his collaboration with KAROL G, Andrea Bocelli says: “This song holds a very special place in my heart, and it’s a great honour to reimagine it with one of the most talented and exciting new artists in the world KAROL G, her beautiful voice and performance on this new version helps create a timeless celebration of love and music that will resonate with new fans and across generations. I’m excited for people to hear what KAROL G has brought to one of my all time favourite songs.” Available everywhere now: andreabocelli.lnk.to/TheDuets"