¡Increíble! Sech revela que perdió 100 libras para mejorar su salud

“Yo venía por una gira a Europa y no pude asistir por un dolor de espalda. Fui a revisarme, me hice los exámenes, y cuando me fui a pesar... esto me da risa: la pesa dio error”, compartió el cantante entre risas.

Este curioso incidente, que lo obligó a ser pesado en otra báscula, fue el detonante que lo hizo reflexionar sobre su salud y empezar un cambio importante en su vida.

Sech revela cómo perdió 100 libras para mejorar su salud

Sech sabía que la cirugía era una opción rápida, sin embargo decidió no tomar ese camino debido a la experiencia de un amigo cercano, quien enfrentó graves complicaciones que casi le cuestan la vida.

En lugar de optar por una intervención quirúrgica, Sech se enfocó en cambiar su estilo de vida con esfuerzo y disciplina. Adoptó la dieta keto, una alimentación baja en carbohidratos y alta en grasas saludables, que se ha convertido en su pilar para mantenerse saludable.

Actualmente, el intérprete de Boomerang ha logrado perder 100 libras y confesó que su meta es bajar otras 30 libras para seguir mejorando su calidad de vida. Este logro no solo ha impactado su salud, sino que también ha inspirado a sus seguidores a tomar decisiones saludables.