J Balvin continúa en una delicada situación con su madre

"Ahorita he estado en la clínica. Me pusieron suero. Me dijeron que es por no dormir, no es nada grave. Estoy bien. Aquí lo importante es mi mamá"; señaló J Balvin , que según él , ha sido una "semana negra" todo lo que ha pasado.

La condición de Alba Mery Balvin, madre de J Balvin, se ha complicado; luego que hace unos días ingresara al hospital en Medellín, Colombia porque su oxígeno había bajado. El pasado mes de diciembre de 2021, tanto Alba como J Balvin dieron positivos al Covid-19 por lo que sus problemas respiratorios son secuelas que le dejó este virus.

"También yo tengo una depresión que no tienen solución y con todo lo que tengo quiero pedir perdón, especialmente al yo de ante', yeah porque no sabía el dolor ni la presión de la vida de un cantante, yeah. Quiero pedirle perdón al niño soñador de ante', Yeah que no quería ser cantente, Yeah.cDe qué me sirve la fama, la cuenta bancaria, la casa de cien mil hectárea' y una vida millonaria? Si no puedo darle un papá feliz al hijo mío Ninel hombre que mi mujer siempre ha querido, no hay mal agradecido pero to' lo cambiaría"; compartió J Balvin, un extracto de su reciente tema, "Niño Soñador"; una de las canciones más personales del colombiano.

