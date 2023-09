J Quiles encendió las redes sociales con un anuncio inesperado

Así como lo ve, el artista compartió unas fotografías en donde posaba junto a su pareja Tiyada en la que se les veía presumiendo la barriga de embarazada, al principio se pensaba que anunciaba la dulce espera, pero no fue así.

Resultó ser que estaba anunciando el nacimiento de su primogénita.

En un abrir y cerrar de ojos fue que nació nuestra hermosa hija Lyla En un abrir y cerrar de ojos fue que nació nuestra hermosa hija Lyla

Escribió el cantante, "Cuando la cargué en mis brazos por primera ves pude entender el propósito de la vida, nunca subí estas fotos por que mi vida privada es mi vida privada pero hoy me dio con compartirlas con todos ustedes…"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCxWonkUrlIp%2F%3Fimg_index%3D1&access_token=EAAGZAH4sEtVABOw1jN4NRdA7D5U01TAlQXyKUS00HnfxNAGDNfU2CmBom7oHfzypZCgZBdH8wZANZBe7SsHSIEWHaYSBrDPHtys9C5MnATfFCajVc0nSvniVdavoXzGSWhPS86JHkiue4KZAZCNurgKEL4GFI3ISEMZBXnZCNWNDronzNgjZAhOODZCjwZDZD View this post on Instagram A post shared by Justin Quiles AKA J Qui (@jquiles)

Por su parte, Tiyada la pareja del artista también publicó un mensaje emotivo por nacimiento de su hija, que decía lo siguiente: "Queríamos disfrutar este momento entre nosotros 3... Para apreciar el amor que tenemos por ti. Prometemos amarte, protegerte y hacerte reír cada día. Te queremos mucho - mamá y papá".

Está noticia ha dejado a todos muy emocionados, pero sobre todos impactados porque no se esperaban una noticia así de un momento a otro.

Reacciones al nacimiento de la hija de J Quiles

Las reacciones no se han hecho esperar y es que el cantante ha recibido muchas felicitaciones por parte de sus fanáticos y sobre todo de algunos colegas de la música, tal es el caso de Sech quien le comentó lo siguiente en su publicación: "Te felicito hermano ya tú sabes to!!!!", Sebastián Yatra dijo: "Love you dude! Felicidades a ambos!!", entre otros del género urbano.

Una de los panameños que reaccionaron al acontecimiento especial fue la influencer Jacky Guzmán, quien como se conoce mantiene una amistad con la pareja del cantante J Quiles y dijo: "Que belleza! Dios los bendiga siempre."