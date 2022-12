Japanese deja la silla de ruedas y continua con terapias

El pasado miércoles el cantante panameño publico un mensaje en sus historias de Instagram para todos sus hater diciendo: ¡Sigue burlándote disque no tengo na, Dios da vida y salud... Dios me tiene aquí, seguimos en la calle con Dios, bendiciones que la pasen bien!

Muchas personas se han impresionado por la pronta mejoría que ha mostrado el cantante de música urbana y esto se debe en su mayoría por la dedicación y disciplina que ha adquirido el artista con las terapias, de hecho, Leavitt Eduardo Zambrano, ha publicado en su cuenta de Instagram las actividades que realiza y celebraciones que comparte con los profesionales de la salud.

Buena apariencia de Japanese

Si aún no haz visitado la página oficial del cantante, te mencionamos que su físico a cambiado, pues no solamente esta continuando con las terapías si no también su alimentación. El artista ahora muestra sus avances en poder caminar, eso ha creado un buen animo y superación para el artista que diariamente envía un mensaje agradecimiento.