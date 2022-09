Japanese se despide de sus fans tras una complicación

No sé si serán mis últimas palabras, si me voy me voy con Dios, afirmó el intérprete de "Dios No Usa Pijama". No sé si serán mis últimas palabras, si me voy me voy con Dios, afirmó el intérprete de "Dios No Usa Pijama".

Cabe destacar que, el propio artista se siente tranquilo a pesar de todo, tal y como dice su canción siente "Paz En la Tormenta".

Les dejo muchas canciones, gracias por apoyar mi carrera todos estos años

Panamá está con él

Los cibernautas no se hicieron esperar y muchos le dejaron mensajes de bendiciones tales como: "Fuerza Tio Japa", "Confía en Dios" y que están orando por él.

Esto lo ha motivado a no perder la fe y a prometer que si vuelve a caminar se dedicará a promover la palabra de Dios a través de su música.