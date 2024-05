Jeremy Renner: ¿Qué le pasó al actor de Marvel?

Foto: Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

El actor de Marvel vivió momentos difíciles, ya que por el impactante accidente, tuvo lesiones críticas que le dejaron 38 huesos fracturados y aunque en ese momento no se dio detalles de su condición, un amigo cercano a él, reveló que murió por unos minutos.

Michael Beach, revela la crítica situación que vivió Jeremy Jenner

Según contó Michael Beach amigo y compañero del protagonista Hawkeye, Renner llegó a un punto donde su corazón dejó de latir, marcando un evento clínico de muerte, pero aún así la fortaleza fue más fuerte y pudo recuperarse poco a poco, a tal punto que no solo volvió a caminar sino que también quiere continuar su carrera.

Beach detalló en una entrevista con Russ Milheim de The Direct, que su amigo experimentó una recuperación milagrosa, ya que nunca perdió la perseverancia.

“¡Jeremy es un caballo de guerra, hombre! Me refiero a ese tipo, ya sabes, se rompió 38 huesos. En realidad murió, lo cual no supe hasta que me lo dijo”, dijo Michael Beach.

La fortaleza y resistencia de Jeremy Renner permitieron que sobreviviera y que pudiera regresar al set de grabación para continuar trabajando sin ningún problema.

¿Qué es una muerte clínica?

La muerte clínica es una emergencia médica, que define el momento en que se detiene el bombeo de la sangre del corazón y de la respiración de un paciente, pero el cerebro se mantiene sano y sin deterioro.

Esto puede durar algunos minutos, pero por intervenciones de los doctores, los pacientes pueden volver.

La muerte clínica puede ocurrir por múltiples razones, puede ser por una enfermedad o por consecuencias de un accidente.