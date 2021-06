Joey Montana estrena "No es No" junto a Pitizion

Así es, el llamado Himno a las mujeres lleva por nombre "No es No" y expresa que nadie duele para siempre, según ha expresado Joey Montana.

"Cuantos parties se perdió por ti, Cuanto maquillaje se jodió. Pero esta noche no se queda aquí Llorando por ti, Le escribiste y no te contesto (oh) Si yo fuera tú le digo adiós Porque lo que a ti se te olvido, es que Cuando una mujer te dice que no es que no Aunque tú le pidas perdón", dice parte de la canción.

Joey Montana, Pitizion - No Es No (Official Video)

“No es No” es una canción que Joey escribió hace más de dos años. Él buscaba un sonido nuevo y diferente para su próximo álbum, lo cual le permitió trabajar en este nuevo tema. El sencillo tiene la esencia de la música de Joey, pero a la vez incorpora frases nuevas y representa un buen balance entre lo que es Joey con la realidad actual. Al mismo tiempo y muy al estilo único de este creador de éxitos, este tema te invita a bailar mientras que entrega un inspirador mensaje donde se resalta el respeto.

“Espero que le guste a la gente. Es un reggaetón para vacilar, pero al final del día tiene un mensaje bonito. Representa como será mi próximo álbum, un toque de Joey Montana en esencia, pero evolucionado en términos de composición y ritmo”, comentó Joey Montana.