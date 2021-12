Jorkan, artista panameño seguido por Myke Towers, J Balvin y Eladio Carrión

El artista emergente Jorkan, perteneciente al sello "El Bloque Music Corp", de Sech; es un artista urbano panameño que ha comenzado a sonar de forma importante y que se proyecta a nivel internacional. El interprete de "Préndeme", ya ha tenido la oportunidad de grabar con los productores musicales: K4G, Cerebro y Rike Music; con este último lanzará próximamente un EP llamado "Now or Never", donde espera contar la presencia de varios artistas y que estrenará el 20 de diciembre con al menos 11 canciones.