Juanes sentía que su vida no tenía sentido

"Han pasado muchos años para poder escribir esto. Nunca es tarde para entender que la salud mental es algo indispensable para todos", expresó el cantante en su publicación en donde narro con detalles como fue su proceso.

Juanes comentó que todos cargamos una cruz, una pena personal, un dolor o una frustración, independientemente de nuestra clase social, religión o profesión.

"De hecho, el éxito profesional no garantiza la felicidad, tampoco el dinero. Pasamos toda una vida pensando que seremos felices cuando tengamos aquello, pero cuando llega ese "aquello", tampoco somos felices", decía una parte de su confesión en la que recalcaba que el dinero y la fama no lo es todo.

“La depresión es una enfermedad muy común, más común de lo que imaginas. Yo personalmente la sufro desde hace muchísimos años. He tenido que lidiar con estos factores genéticos y químicos desde hace mucho tiempo atrás”, agrego el interprete de "A Dios le pido".

Momento que marcó la carrera y la vida de Juanes

El artista colombiano reveló que hace 13 años sufrió uno de los golpes más duros de su vida, comentó lo siguiente: "Estaba en pleno apogeo de mi carrera, cientos de conciertos, a primera vista una vida perfecta y envidiable. Pues bien, por dentro estaba destruido, desilusionado y cansado. Había trabajado tanto durante los últimos 10 años que había perdido momentos clave con mis hijos, había dejado a un lado mi cuidado personal por dar gusto al resto del mundo”.

Juanes dijo que luego de reflexionar entendió que él fue el culpable por no haber tenido la fortaleza de decir en su momento que necesitaba de un descanso, comentó que tal vez lo hizo pero que a lo mejor no le tomaron enserio.

El pensamiento de sentirse capaz y que por ser Juanes tenía que estar, lo llevó a un colapso nervioso que lo obligó a detener abruptamente sus actividades y decidió estar en casa junto a sus hijos, el artista comento: "Fue la mejor decisión que tomé en mi vida".

Juanes se apoyo en su familia

Juanes contó y recordó que el estilo de vida que llevaba no era el mejor y se acercó a sus seres queridos para sentir ese apoyo, el cual contó para salir de la situación en la que se encontraba.

“Afortunadamente, nunca es demasiado tarde para hablar con alguien sobre un problema. Y eso fue lo que hice. Le dije a mi madre, a mi esposa, a mis hermanos y a mis más cercanos que estaba pensando en darme un descanso, que necesitaba dejar de viajar por un momento y dedicarme a reconstruirme”, recordó durante su confesión acerca de su estado de salud mental.

El colombiano describe como "hermosa" la respuesta por parte de su familia, ya que todos coincidían en que necesitaba tiempo para él.

356091655_221406607506562_6683787979891358886_n.jpg Juanes junto a su esposa e hijos. Juanes / Instagram

Juanes envía mensaje de reflexión para aquellos que viven una situación similar

El interprete de "La camisa negra" además de contar su experiencia con su salud mental, decidió enviarle un mensaje para aquellas personas que están atravesando una situación parecida.

"Recuerden, todos podemos sufrir de depresión, y hablar de ello es una buena manera de empezar a combatir una enfermedad silenciosa y poderosa que puede acabar con vidas. No dudes en buscar ayuda si la necesitas", expresó Juanes.

El artista colombiano concluyó diciendo lo siguiente: "Hoy puedo escribir estas palabras después de muchos años y muchas tristezas y comparto mi historia contigo. Logré salir adelante. Me repuse internamente. No he vencido aún la depresión, pero la manejo mucho mejor. Y puedo decir que soy más feliz y exitoso que nunca antes en mi vida. Me siento orgulloso de mí por haber tomado las decisiones que tomé en el pasado para sanarme, estar cerca de mis hijos, ser mejor artista y ser humano. Tú también puedes. ¡Ánimo!”.