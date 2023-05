Hace mucho tiempo con ganas de hacer música que me recordará las grandes canciones panameñas que me bailé y disfruté años atrás y que todavía forma parte de mi playlist. Hace mucho tiempo con ganas de hacer música que me recordará las grandes canciones panameñas que me bailé y disfruté años atrás y que todavía forma parte de mi playlist.

Escribió la colombiana hace unos instantes en su cuenta de Instagram para Aldo Ranks. Por supuesto, agregó que con este tema pusieron a perrear a la Barbie. ¡OMG!

IMG-20230525-WA0019.jpg

La película Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling estrenará en los cines de Panamá el próximo 21 de julio.