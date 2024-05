Karol G continúa con su afición por los autos y presume su nueva adquisición

MIRA AQUÍ: Karol G y Silvestre Dangond unen sus voces para deleitar con un vallenato

Recientemente, la cantante colombiana fue captada en Miami por unos fanáticos paseando por las calles de Miami muy feliz con tremendo auto.

Carolina Giraldo, nombre real de la artista, fue vista montada en un automóvil Ferrari en color Fucsia.

Cabe señalar que este auto es parecido al Ferrari Spider 812 GTS que obtuvo como regalo su cumpleaños #30, uno de los más costosos de su colección.

De tratarse del mismo vehículo, esta sería la segunda vez que la cantante lo pinta, ya que ha sido pintado en color turquesa cambiando así su color original blanco, pero hasta el momento no se ha confirmado si se trata del mismo.

