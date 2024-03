Karol G es víctima de santería según la astróloga Mhoni Vidente

Ya que no es casualidad lo que le pasó en el avión y después en Guatemala tuvo fallas técnicas en su concierto, a tal punto que la propia artista se puso a llorar y decir que no sabe qué está pasando pero que no se va a dejar.

Ella se tiene que cuidar, el diablo está detrás de tí, cuídate de esa mala vibra, te quieren ver triste e infeliz. Ella se tiene que cuidar, el diablo está detrás de tí, cuídate de esa mala vibra, te quieren ver triste e infeliz.

Expresó la astróloga y vidente sobre lo que está pasando con Karol G, y afirma que debe ponerse una medalla de plata y agua bendita en la nuca y frente y sobre todo rezar el salmo 91 de la biblia.