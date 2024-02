Karol G impacta con el mensaje que da en su concierto

Solo hace una semana lanzó su nueva producción, "Contigo", la cual ha generado mucha controversía por la presencia de Young Miko, quien hacía de su pareja en el video.

Karol G siente que no hay por qué avergonzarse de quién es uno

Ahora, en su reciente concierto hizo una pausa para decirle a sus fans este importante mensaje:

Decidí si debía quejarme por lo que estaba pasando o aprender de esto, y así fue como decidí imposible que después de esto que estoy pasando no vengan cosas positivas porque me están haciendo más fuerte, al final del día todo depende de usted, usted no necesita que le den valor a lo que usted siente.

Expresó la interpréte de "Contigo", quien después de eso, los muchos fanáticos empezaron a corear "Mañana será Bonito".