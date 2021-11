Karol G le dice "Te Amo" a Anuel AA en medio de su concierto

La Bichota, que venía de caerse en la tarima el día anterior, aprovechó para hablar de Anuel AA, mientras le tomaba de la mano: "Yo dije que el único invitado que quería tener en mi Choliseo, siempre se lo dije", Anuel intentó agradecerle pero Karol G no interrumpió diciéndole que no había terminado y agregó: "Él y yo crecimos juntos un montón, aprendimos un montón, pasaron muchas cosas, por cosas de la vida ya no, nunca habíamos podido hablar, pero hey, lo he dicho en muchas de mis canciones, gracias por todo lo que logramos, por todo lo que hicimos, te amo".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCW2UuOeAuHA%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by Oye La Mordida (@oyelamordida)