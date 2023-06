Karol G y Aldo Ranks ya estrenaron el video oficial de Watati

En el video, Karol G tuvo varios cambios de ropa y escenarios, por su parte, el artista de todos los tiempos, Aldo Ranks hace su presentación como un ken virtual que pone a bailar a la bichota al ritmo del WATATI.

"Cuando le das hasta el piso, mamá, De una el corazón se me empieza a llenar, Los mane' en la disco me dicen, "Aldo representa" La bichota tiene mambo en esas cadera' Cuando empieza a menear ese bam-bam-bam y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Sé que estás activa y yo 'toy al cien Vamo' a seguir."

Es parte de lo que le toca cantar al panameño Aldo Ranks en la canción Watati, que alcanzó más de 40 mil reproducciones en YouTube en su primera hora de lanzamiento.

KAROL G - WATATI (feat. Aldo Ranks) (From Barbie The Album) [Official Music Video]