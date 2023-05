Khloé Kardashian muestra a su hijo de meses en redes sociales.

Khloé Kardashian , la estrella de reality shows de 38 años, dio la bienvenida a su nuevo hijo a fines del año pasado a través de un vientre subrogado con su ex pareja Tristan Thompson y planea revelar el apodo del pequeño en la tercera temporada de la serie de Hulu 'The Kardashians', pero tomó a las redes sociales por sorpresa este viernes, para compartir una nueva instantánea en la que posó con él en sus brazos mientras el babé miraba hacia otro lado de la cámara.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCsb3XWhP8F4%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABABKyF8eKRBUnnw8qUt31YKlTiqeXGJCtrvUoGhoYoVfaX6jfl1wFlinTLwtAoUeinUjCfjk3CMXv2PbktLPUTZAgpW1R27eGNTjVTLJDoSRMQMUJPXuVrlVEhOpDvYtXHTjiXK2R4KqWqloN8WDsoEt6q8M35aKIOTXyB View this post on Instagram A post shared by Khloe Kardashian (@khloekardashian)

La fundadora de Good American también tiene una hija de cinco años, de nombre True, con el jugador de la NBA Tristán y el mes pasado usó Instagram en el cumpleaños de su hija para explicar que se emociona mucho cuando piensa en lo rápido que pasa el tiempo.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCr9GDbmvdwq%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABABKyF8eKRBUnnw8qUt31YKlTiqeXGJCtrvUoGhoYoVfaX6jfl1wFlinTLwtAoUeinUjCfjk3CMXv2PbktLPUTZAgpW1R27eGNTjVTLJDoSRMQMUJPXuVrlVEhOpDvYtXHTjiXK2R4KqWqloN8WDsoEt6q8M35aKIOTXyB View this post on Instagram A post shared by Khloe Kardashian (@khloekardashian)

"Cierto, debes haberme escuchado desde el cielo porque oré por ti durante años. Debo haber hecho algo bien, porque he sido bendecida con una de las más gentiles, empática, cariñosa y feliz niña. He soñado con mi hija desde que tengo memoria, pero mis sueños ni siquiera estaban cerca a la realidad con la que Dios me bendijo. Ahora mi dulce bebé tiene 5 años. Me emociono tanto cuando pienso en lo rápido que pasa el tiempo. Al mismo tiempo, me siento muy honrada y agradecida por cada minuto. Aprecio cada momento y recuerdo lo que tengo contigo".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCq_cw0cvFBb%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABABKyF8eKRBUnnw8qUt31YKlTiqeXGJCtrvUoGhoYoVfaX6jfl1wFlinTLwtAoUeinUjCfjk3CMXv2PbktLPUTZAgpW1R27eGNTjVTLJDoSRMQMUJPXuVrlVEhOpDvYtXHTjiXK2R4KqWqloN8WDsoEt6q8M35aKIOTXyB View this post on Instagram A post shared by Khloe Kardashian (@khloekardashian)

Khloé continuó:

"Mi dulce e inocente niña feliz, eres mi todo. Aunque me entristece que estés envejeciendo, también estoy emocionada de ver lo que te depara el quinto año. Gracias por elegirme para ser tu mami. Tú y tu hermano eres el latido de mi corazón y mi felicidad eres mi vida entera! Mami y bebé te aman. PD: sé que su cumpleaños fue ayer, pero estaba demasiado ocupada en el momento con mi cumpleañera".

FUENTE: RSS