Kim Kardashian y Pete Davidson se separan después de nueve meses juntos

Una fuente cercana a la pareja ha revelado al sitio Page Six que "Kim y Pete han decidido ser sólo amigos. Ellos tienen mucho amor y respeto el uno por el otro, pero la larga distancia y sus exigentes horarios han dificultado su relación".

Según el informante, el rompimiento entre Kim y Pate no tiene nada que ver con Kanye, ex marido y padre de los hijos de la estrella de la televisión. "Ellos se han centrando en su relación de copaternidad".

Hasta ahora ni Kim o Pete han hablado abiertamente sobre la ruptura. Por el momento, la protagonista de 'Keeping up with the kardashians' tampoco ha eliminado la fotografía que tiene junto a su ahora ex pareja.

El primer beso entre el comediante y la empresaria ocurrió durante un sketch sobre Aladdin y Jasmine en el pasado mes de octubre, en el famoso programa 'Saturday Night Live'. En ese momento, Kim aseguró que solo había sido "un beso en el escenario que resultó divertido, pero no involucró un sentimiento intenso".

A pesar de esa primera impresión, el círculo íntimo de la estrella televisiva y el cómico reveló que su buena química fue evidente desde entonces. "Ella se mostró tímida y risueña con él", contó una fuente de 'Saturdary Night Live' a la revista Star: "Pete la hacía reír y obviamente había una conexión entre ellos".

Tiempo después, Kim admitió que había tenido algo más que un sentimiento fugaz, particularmente porque Pet no asistió a su fiesta después de su encuentro en el programa: "Lo pensé más tarde, dije 'Maldit* sea, él es la única persona que no vino'".

Meses más tarde, ese beso se convirtió en un tatuaje que se hizo Pete Davidson para recordar por siempre el momento. El comediante se escribió en la clavícula los nombres "Jasmine y Aladdin".

Tras varias demostraciones de afecto en público, el romance entre Pete Davidson y Kim se hizo oficial en noviembre de 2021; desde ese momento, ambos dijeron que estaban felices de ver hasta dónde los llevaría el amor.

"Ella (Kim) le está diciendo a algunas personas que no es serio aún, pero que no está saliendo con nadie más. Ella estaba tratando de no volverlo un gran tema, pero estaba realmente enamorada de él", mencionó una fuente de E! News en su momento.

Según otra fuente, Pete era para Kim como "un soplo de aire fresco, en comparación con Kanye. Necesita a alguien que no se tome a sí mismo ni a la vida demasiado en serio". De esta manera, las personas cercanas a la famosa empresaria dejaron ver que la relación no tenía pretensiones de ser muy extensa, solo se estaban dejando llevar.