KnikOl y los momentos que vivió por K4G, Anyuri y Carlianis

Carlienis

Señala que tuvo un problema con su colega, que a pesar que estaban en un mismo proyecto, nunca coincidían. Pero le pasaron un tema donde le señalaban que Carlienis sólo había puesto su voz. Ella lo graba y se filtra, provocando la molestia de Carlienis, porque le dijo que ella había escrito ese tema.

Propuestas indecentes

KnikOl indica que afortunadamente en sus inicios nadie quiso aprovecharse de su escasa experiencia en la música, pero ahora que tiene más recorrido, han llegado propuestas indecentes pero piensa que uno se tiene que acostumbrar a eso, saber lidiar con ello y sacarle el provecho.

K4G

Recuerda que trabajar con K4G fue inesperado y que Dios le hizo saber que le tenía algo bonito para ella; le gustó mucho, a pesar que él no la grabó directamente porque se encontraba en Miami, por lo que grabó sus voces y se las envió para que las trabajara. Pero luego admite que hubo un problema con su tema "Flow Miami", relata que estaban trabajando dentro de la disquera con Dulaycita, que se encargaba del manejo de pagos y tal; ella comenzó a decir que KnikOl tenía que grabar con K4G, pero ella sentía que no era el momento de hacerlo, pero al final la convencieron e hizo tres temas y uno le gustó. Pero veía que no pasaba nada con su canción y no tenía comunicación directa con él. Y luego de averiguar bien, K4G no había recibido el pago por la canción.

Anyuri

KnikOl menciona que hubo muchas personas que le comentaban que ella fue primero a República Dominicana antes que "La Cuchita". Pero que ella conversando con su disquera, les parecía muy bonito que fuera, porque al final representan a la misma bandera. Piensa que las mismas personas crean esa intriga entre los artistas.