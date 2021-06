K4G revela detalles del "robo" que sufrió en Panamá

Primero le envían 400 dólares de "abono" más las voces, y K4G termina el tema (mezcla y masterización) y cuatro días después, no recibió el resto del pago. Luego decide esperar un mes, para decirle a la chica, que no le pague nada, y se quede con el tema, regalándole la sesión y que no quería trabajar más con la persona que estaba invirtiendo en la canción.

Añade que el tema a explotado, luego que el CEO de la compañía lo contactó para pedirle la sesión del tema y decirle que había invertido 1,100 dólares en el proyecto.

https://twitter.com/K4Gmusica/status/1399400089236520964 No soy de ser chismoso PERO... les cuento que ME ROBARON

Si... Cobraron la totalidad de un Tema que hice hace 3 meses y resulta que se cobró y yo ni recibi la mitad Pero bueh... Leccion nuevamente APRENDIDA PTY — Keriel Quiroz (@K4Gmusica) May 31, 2021