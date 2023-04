Lotería: Hombre encuentra números en las escamas de un pescado

¿Coincidencia, suerte o factor divino? no se puede conocer pues aún no es el sorteo de la lotería en nuestro país; sin embargo, muchos se encuentran comprando la lotería y si no sabes cuál comprar aquí de dejamos esta idea.

"El Cacique" número del chance en las escamas del pescado

Para sorpresa del sujeto al que ahora es conocido por los usuarios de la red social como el "Cacique de la Junta" se convirtió en pescado en plena Semana Santa, para darle a sus seguidores el número del chance.

Las imágenes del animal se viralizó en menos de un día y durante las últimas horas muchos continúan compartiéndolo; el video muestra a algunos pescadores que se encontraban en alta mar en el pacífico colombiano realizando sus labores, mostrando con entusiasmo el curioso número que tiene plasmado en sus escamas un ejemplar que capturaron.