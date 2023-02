Madonna estalla contra las críticas de su aspecto en los Grammy

En lugar de centrarse en lo que dije en mi discurso, que era acerca de dar gracias por la valentía de artistas como Sam y Kim- ¡Muchas personas eligieron para hablar sólo de fotos de mí tomadas con una larga cámara de lente por un fotógrafo de prensa que distorsionaría el rostro de cualquiera! Una vez más estoy atrapado en el resplandor de la edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos. En lugar de centrarse en lo que dije en mi discurso, que era acerca de dar gracias por la valentía de artistas como Sam y Kim- ¡Muchas personas eligieron para hablar sólo de fotos de mí tomadas con una larga cámara de lente por un fotógrafo de prensa que distorsionaría el rostro de cualquiera! Una vez más estoy atrapado en el resplandor de la edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos.

La interprete de "Material Girl" y "Like a Prayer" enfatizó que a su edad no va a empezar a pedir disculpas por cómo ha decidido envejecer.

Nunca me he disculpado por ninguna de las decisiones creativas que he tomado ni por la forma en que me veo o visto y no voy a empezar. He sido degradado por los medios de comunicación desde el comienzo de mi carrera, pero entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de hacer el pionero para que todas las mujeres detrás de mí puedan tener un momento más fácil en los próximos años.

"En palabras de Beyoncé: “ You-won’t break my soul”, concluyó.