Maestra le pide a Shakira que saque una canción para enseñar a multiplicar a sus alumnos

Lo curioso de todo es que la maestra grabó el momento en que los estudiantes cantaban "Mastiques y tragues, tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique, es el fragmento que interpretan los pequeños".

Ante esta petición, la cantante colombiana no se ha pronunciado pero los que si han dejado sus comentarios son los internautas que han dejado sus impresiones por la solicitud de la maestra.

A continuación el video:

https://twitter.com/teveviral/status/1627484134594543616 Session #53 ha sido el hit del momento, tanto que una profesora le pide a Shakira que haga una canción para que sus alumnos se aprendan las tablas de multiplicar #Shakira #bizarrap #ShakiraBZRPMusicSession53 pic.twitter.com/0XRiXDnjvV — teve viral (@teveviral) February 20, 2023

La artista ya está preparando el lanzamiento de su próxima canción con su paisana Karol G, una canción que llevará por nombre “TQG (Te Quedó Grande)”. De acuerdo con algunos fans, este tema irá dedicado tanto a Piqué como a Anuel AA, expareja de la otra artista.