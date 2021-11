Margaret Qualley ya está en Panamá para grabar "The Stars at Noon"

Sarah Margaret Qualley; actriz, modelo y bailarina estadounidense, se encuentra en Panamá para la filmación de la cinta The Stars at Noon (Las estrellas al mediodía), de la directora y guionista francesa, Claire Denis con la compañía francesa "Curiosa Films". La película The Stars at Noon, estará basada en la novela homónima de Denis Johnson. Margaret Qualley compartirá escena con Taron Egerton, ganador del Globo de Oro, conocido por cintas como "Kingsman" y "Rocketman".