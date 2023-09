María Conchita Alonso le tira piedras a Miss Universo tras sus múltiples cambios

“No que horror, eso no me gusta o sea una Miss no es una persona embarazada ni casada. Háganle un concurso de señoras, pero no pongas a competir a una mujer de 18 años o de 20 con una 30, 40 o 50. Entonces, ponen a competir a una que ha parido con una que no ha parido o sea, eso no puede ser”, expresó. “No que horror, eso no me gusta o sea una Miss no es una persona embarazada ni casada. Háganle un concurso de señoras, pero no pongas a competir a una mujer de 18 años o de 20 con una 30, 40 o 50. Entonces, ponen a competir a una que ha parido con una que no ha parido o sea, eso no puede ser”, expresó.

Deben hacer un concurso de transgéneros

La ex Miss Mundo Venezuela, María Conchita Alonso también expresó estar en total desacuerdo en que mujeres biológicas compitan con mujeres transgéneros en la plataforma Miss Universo.

"Deben hacer un concurso de transgéneros. O sea quieren mezclar cosas, hace días salió una ley que ya no pueden competir transgéneros en los deportes, es porque tienen más fuerzas y son más grandes. No tengo nada en contra, pero existen concursos para cada persona.", expresó. ¿Qué opinas?