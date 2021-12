Mariah Carey establece un nuevo récord con "All I Want For Christmas Is You"

Mariah Carey

Cada año sorprende menos que el tema navideño por excelencia de Mariah Carey, " All I Want For Christmas Is You", sea reproducido hasta la saciedad en anuncios de televisión, el hilo musical de los grandes almacenes, en las casas de los más festivos y hasta en directo gracias a esas galas especiales que, al menos hasta la llegada de la pandemia, obligaban a la cantante a salir de casa.



Sin embargo, después de tantos años (la canción fue estrenada en 1994 y ganó aún más popularidad gracias a la película "Love Actually") este sencillo sigue dando sorpresas, en este caso en los charts estadounidenses. Y es que "All I Want For Christmas Is You" ha regresado al número uno de la lista de éxitos Billboard, un puesto que ya ha alcanzado hasta tres veces en su dilatada historia.

