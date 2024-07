MegaCon Panamá 2024 culminó con éxito su 3ra edición

Mika Kobayashi se presentó en la tercera edición de MegaCon 2024

La reconocida cantautora y pianista japonesa, Mika Kobayashi, se presentó en un gran concierto el pasado domingo 20 de julio, donde pudo compartir con los fanáticos de panameños.

Mika es conocida por su potente voz detrás de canciones de anime como Attack on Titans, Shingeki no Kyojin, Kill La Kill, Blue Exorcist y The Seven Deadly Sins. También ha cantado canciones para videojuegos como Final Fantasy XI y Xenoblade Chronicles.