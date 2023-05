Megan Fox "Nunca me he visto como me ven los demás"

image.png El antes y después de Megan Fox

Megan Fox habla de su dismorfia corporal



"Tengo dismorfia corporal. Nunca me he visto como me ven los demás", asegura la intérprete de 36 años. "Nunca en toda mi vida he amado mi cuerpo, nunca jamás". La obsesión con su propia imagen comenzó cuando era una niña, aunque no sabe por qué. Megan creció en un entorno muy religioso en el que no escuchaba ningún tipo de comentario acerca de su apariencia, y aun así ella acabó convirtiéndose en su peor crítica a base de compararse con otras personas.



A día de hoy sigue trabajando en su amor propio, y como parte de ese "viaje sinfín" trató de manifestar durante años su deseo de aparecer en la portada de Sports Illustrated. Ahora por fin lo ha conseguido, y lo ha hecho además en el número dedicado a la moda de baño.

Megan Fox se ha sometido a un sin número de operaciones

La actriz conocida por Transformers se ha sometido a un sin número de arreglos estéticos entre ellos:

Blefaroplastia (cirugía de párpados).

Rinoplastia (operación de nariz).

Mamoplastia (aumento de senos).

Queiloplastia (aumento de labios).

Implantes de pómulos.

Aplicación de bótox.

Rejuvenecimiento cutáneo con láser.

Cabe mencionar que el número de intervenciones estéticas sólo lo sabe Megan y su grupo de cirujanos pues, esta información pasa hacer confidencial si así el paciente lo pide.

