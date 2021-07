Mel B todavía no ha asimilado el éxito de las Spice Girls

"Es que todavía me parece increíble, porque no nos esperábamos en absoluto el fenómeno que acabaríamos siendo. Éramos simplemente cinco chicas que no encajaban en los cánones pop de la época. Queríamos hacer las cosas a nuestra manera, decir lo que queríamos decir, y trabajar al máximo al tiempo que nos divertíamos con ello. Sentíamos que no teníamos nada que perder y que solo lo conseguiríamos siendo leales las unas con las otras", ha explicado en conversación con el diario The Sun.



La relevancia de las Spice Girls en la cultura popular y mediática, especialmente en la de su Reino Unido natal, volvió a quedar patente hace dos años con esa gira de reencuentro que, a pesar de no contar con la ahora diseñadora Victoria Beckham, llenó estadios en todo el país y también en la vecina Irlanda. Aunque Melanie no sabe aún si podrá volver a subirse a un escenario pronto junto a Geri, Emma, y Mel C, por el momento se conforma con la reciente publicación de un 'maxi single' conmemorativo del cuarto de siglo cumplido por "Wannabe", que incluye un nuevo remix y también una balada inédita llamada "Feed Your Love".

FUENTE: RSS