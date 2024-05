Melissa Vallecilla arremete contra Anuel AA: "Te voy a demandar"

"Ya le estoy sacando los papeles a Cattleya con Yai, entiendes que ahora mismo no está en problemas, ahora mismo estoy viendo a la nena bien entiendes, estoy durmiendo tranquilo por eso, era algo en mi vida, se siente de una manera increíble, me tenía como que estresado y ahora estoy tranquilo en eso", expresó el cantante a Alofoke.

La entrevista que se hizo viral, ha generado múltiples reacciones y una que decidió no quedarse callada ante las declaraciones del intérprete de Más Rica que Ayer, fue Melissa Vallecilla, quien es la madre de la primera hija del cantante.

Melissa Vallecilla no se queda callada y dice que demandará a Anuel AA

A través de las redes sociales, Melissa Vallecilla arremetió contra el padre de su hija y lo que más le molestó de la entrevista con Alofoke fue que Anuel AA no reconociera a su hija Gianella como su primogénita, sino a Cattleya, la hija que tuvo con Yailin La Más Viral.

Po lo visto el uso de drogar y de alcohol te esta afectando las neuronas y haciendo perder la memoria. Si para vos Gianella no cuenta entonces para que la venís manteniendo desde que yo estoy en embarazo y porque andar con ella en una gira un mes o celebrarle los cumpleaños y porque también me tenes demandada por la custodia de ella? Po lo visto el uso de drogar y de alcohol te esta afectando las neuronas y haciendo perder la memoria. Si para vos Gianella no cuenta entonces para que la venís manteniendo desde que yo estoy en embarazo y porque andar con ella en una gira un mes o celebrarle los cumpleaños y porque también me tenes demandada por la custodia de ella?

Comenzó diciendo Vallecilla en una Historia de Instagram.

"Y quiero que sepas que te voy a contra demandar porque no sos un hombre apto para estar cerca a mi hija mal padre. Y si me toca renunciar a su apellido y manutención pues renuncio porque yo sola puedo tener a mi hija como una reina", continúo diciendo la madre de Gianella.

Melissa recordó como supuestamente surgieron las cosas entre ella y el boricua.

"A mi me vendiste como una tipa de 4horas sabiendo que hubo una relación amistosa por 3 meses pero te llenaste de odio porque hice público mi embarazo y porque el canal de Telemundo te hizo saber que salí a dar una entrevista y porque hubieron personas que te hicieron creer cosas que no eran."

Expresó la mujer originaria de Texas y de raíces colombianas, afirmando que tiene pruebas de todo lo que alega.

Melissa Vallecilla y el cantante Anuel AA tuvieron una hija llamada Gianella, la cual fue producto de una aventura, mientras mantenía una relación con la dominicana Yailin La Más Viral.