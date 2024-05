Anuel AA revela cómo va la relación con la madre de Cattleya, Yailin La Más Viral

El boricua ha estado envuelto en grandes polémicas y más desde que se ha convertido en padre, ya que las historias amorosas no han terminado del todo bien, sin embargo él ha señalado en reiteradas ocasiones, que quisiera formar parte de la vida de sus tres hijos y que está trabajando duro para poder estar cerca de ellos y así poder educarlos.

Recientemente, se hizo viral el emotivo momento que vivió el boricua junto a su hija menor Cattleya, con quien no había podido compartir desde hace aproximadamente un año, tras no haber terminado de la mejor forma su relación con su madre, la cantante Yailin La Más Viral.

Anuel AA revela cómo va la relación con Yailin La Más Viral

Sin duda alguna, el intérprete de Más Rica que Ayer ha tenido una situación muy difícil en cuanto a la relación con la madre de sus hijos, ya que las circunstancias en las que han terminado no han sido de lo mejor, sin embargo todo apunta que esto se ha quedado atrás.

En una entrevista que tuvo con el productor musical Alofoke, el cantante contó que ahora está durmiendo tranquila, porque la situación con las madres de sus hijas ha ido mejorando.

"Estoy viviendo algo nuevo, yo nunca, entiéndeme fue mi primera hija brother, entiendes, Gianella vive en Houston, no es un secreto que la mamá y yo no es la mejor relación porque las circunstancias en las que nos conocimos no fue las mejores", comenzó diciendo el cantante sobre la relación con Melissa Vallecilla , madre de Gianella.

Además reveló que ya está compartiendo tiempo con su hija menor y que gracias a eso ya duerme tranquilo.

"Ya le estoy sacando los papeles a Cattleya con Yai, entiendes que ahora mismo no está en problemas, ahora mismo estoy viendo a la nena bien entiendes, estoy durmiendo tranquilo por eso, era algo en mi vida, se siente de una manera increíble, me tenía como que estresado y ahora estoy tranquilo en eso", expresó Anuel AA.