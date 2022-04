Mr. Saik: "En Panamá se ha perdido la identidad de querer lo nuestro y apreciar más lo ajeno"

Recuerda que Danger Man y Japanese armaban quién le tiraría a cada uno. Y Danger Man escogía tirarle a Aldo Ranks y JR Ranks. Para los shows, Mr. Saik señala que recibía 50 dólares cuando había presentaciones. Pero cuando comenzó a sonar en la radio, ya para sus shows recibía hasta 250 dólares.

Muerte de Danger Man

Tras la muerte de Danger Man, Mr. Saik veía que era inevitable la separación del "Scaredem Crew", ya que muchos se denominaban como susesores al liderazgo del grupo. Por lo que tomó la decisión de hacer sus cosas sólo, pero todo esto antes de la partida del "Rey del Ghetto".

Los Killa

Mr. Saik fue corista de Los Killa, se acercó debido a unas audiciones que existían en ese momento.

Fanáticos en la actualidad

Mr. Saik considera que en la actualidad los fanáticos son más "piketosos" que los mismos artistas y que las redes sociales han sido parte de estos cambios. Piensa que en Panamá se ha perdido la identidad de querer lo nuestro y apreciar más lo ajeno.

Ghetto o Comercial

Mr. Saik se vio en el dilema de irse por lo del ghetto o lo comercial. Ya había pegado algunos temas de guetto y sabía que en lo comercial nada más estaba Comando Tiburón y allí estaba la plata: bodas, quince años, marcas.

Malagradecidos

Relata que intentó ayudar a muchos artistas que inclusive le rogaban su ayuda porque no tenían a nadie más y cuando estos "pegaban", la relación con él cambiaba.

Kenny Man

Mr. Saik no ha querido hablar mucho de su relación con Kenny Man, y la situación que vivió al no ser incluido en el tema "Ni Gucci Ni Prada" dónde Saik apoyó desde el inicio a Kenny Man y no se hicieron las cosas como habían pactado inicialmente.