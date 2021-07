No habrá ninguna reunión de los protagonistas por el aniversario de Harry Potter

El éxito de 'Friends: El reencuentro' ha demostrado lo rentables que pueden resultar este tipo de reuniones que ni siquiera obligan a los actores a meterse de nuevo en la piel de sus antiguos personajes, pero ' Harry Potter ' no recurrirá a esta fórmula para celebrar el vigésimo aniversario del estreno de la primera película el próximo noviembre.

Daniel Radcliffe está convencido de que se organizará algún tipo de celebración para conmemorar una fecha tan especial, pero puede adelantar que no incluirá a todo el reparto original porque su propio calendario laboral le impediría tomarse unos días libres para viajar a Reino Unido -o a cualquier otro lugar- en los próximos meses.



"Ahora mismo estoy rodando en la República Dominicana, y después voy a estar muy ocupado trabajando en distintas cosas hasta finales de año", ha desvelado en declaraciones al portal Entertainment Tonight.



El actor se ha disculpado de antemano porque sabe que sus declaraciones supondrán una decepción para los fans de la saga cinematográfica, pero también ha aclarado que no ha sido informado oficialmente de ningún plan: "No lo sé. Estoy seguro de que se hará algo, pero no sé si volveremos a juntarnos o algo así", ha añadido.



A día de hoy, él sigue sin haber visto ninguna de las ocho entregas que protagonizó, según ha confirmado. Como mucho, ha aguantado un par de minutos frente a la pantalla cuando se ha topado con alguna de las películas en televisión, porque se siente muy avergonzado en cuanto aparece en escena, pero guarda muy buenos recuerdos del rodaje y de los momentos que compartió con Gary Oldman o David Thewlis, que interpretaron a Sirius Black y al profesor Remus Lupin respectivamente.

