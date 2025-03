Nueva versión de "Blancanieves" lidera la taquilla, pero enfrenta críticas

A diferencia de otros remakes de clásicos animados, esta versión de "Blancanieves" ha estado rodeada de controversia desde su desarrollo. Su estreno el sábado en Hollywood fue inusualmente discreto, sin entrevistas en la alfombra roja y con Disney limitando la exposición de sus protagonistas, Rachel Zegler y Gal Gadot, para evitar preguntas sobre las polémicas en torno a la representación de los Siete Enanitos y los cambios en la historia.

El filme también tuvo una premiere restringida en Segovia, España, con poca presencia de medios.

Críticas y polémicas de la nueva versión de Blancanieves

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1903930757846098100&partner=&hide_thread=false La nueva versión de "Blancanieves" de Disney encabezó la taquilla norteamericana este fin de semana con una recaudación estimada de 43 millones de dólares, pero enfrenta fuertes críticas para compensar sus enormes costos de producción.



Las versiones de acción real de Disney de… pic.twitter.com/6Lf2apwxTW — Telemetro Reporta (@TReporta) March 23, 2025

Desde que Zegler, actriz estadounidense de raíces colombianas y polacas, fue elegida para interpretar a Blancanieves en 2021, la producción ha sido criticada por algunos sectores que la calificaron como una decisión "woke". La polémica se intensificó cuando Zegler cuestionó públicamente la versión animada de 1937, calificándola de "extraña" y criticando la relación de la protagonista con el príncipe.

"El príncipe no la va a salvar, y ella no va a estar soñando con el amor verdadero", afirmó en una entrevista, lo que generó rechazo entre seguidores de Disney que esperaban una historia más fiel al clásico. "El príncipe no la va a salvar, y ella no va a estar soñando con el amor verdadero", afirmó en una entrevista, lo que generó rechazo entre seguidores de Disney que esperaban una historia más fiel al clásico.

A pesar del éxito inicial en taquilla, la controversia podría afectar el desempeño a largo plazo de la película, en un contexto donde Disney ha enfrentado desafíos con algunas de sus recientes adaptaciones en acción real.

FUENTE: AFP