Orman Innis: "Esa palabra influencer o figura pública se le a ido a la cabeza a más de 4"

"Yo me voy a meter en una camisa de once varas con este comentario, la gente que trabaja en el medio, que se ubiquen; nosotros que trabajamos en el medio somos ciudadanos igual que todo mundo, igual que el que vende paleta, raspa'o, el que trabaja en una oficina, el que es gerente en una empresa, igualito; osea, lo que trabajamos en el medio no tenemos corona en este país; queremos llegar a los operativos, hay un operativo en la vía, los policías, bajamos el vidrio y con una cara de que somos "Hat", ¡Hey!, saca tu licencia y ya, es que "tú no sabes quién soy yo", quién eres tú", comentó Orman

"Llegamos a los restaurantes, llegamos a los lugares como si la gente tiene que tener pleitesía con nosotros, somos ciudadanos igualitos a todos los demás, aquí en este país no tienes que rendir pleitesía; entonces, nos creemos el cuento de que de verdad somos famosos, famosos un carajo, famoso es Jennifer Lopez, famoso en Marc Antony, famoso es Rubén Blades, hey, ubiquémonos en tiempo y espacio; si trabajamos en un medio, perfecto, gracias a Dios, es un trabajo, queremos entonces subirlo todo a redes sociales, ¡voy a subirte en mis redes sociales porque no me dejaste entrar o no me serviste lo que quería!, por favor, tenemos que ser humildes, igual que cualquier persona que vive en este país". así culminó su cometnario Orman Innis