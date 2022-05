Paloma San Basilio: "Llevaba un ciclo de mi vida que no tenía motivaciones"

Así es, la interprete de "Por qué me abandonaste" confesó que le causa mucha ternura ver hacia atrás todo lo que ha podido lograr con el esfuerzo sobrehumano que hizo a inicio de su carrera.

"Me da mucha ternura, me miró y parece que soy mi hija, sé lo que hay detrás de cada cosa, no sé como pude hacer 11 funciones seguidas siempre, mucho esfuerzo hay detrás, lo hacía con tantas ganas e ilusión.", expresó.

Además, enfatizó que durante la pandemia se dio cuenta que llevaba un ciclo de su vida donde no sentía motivaciones, así que se propuso realizar diferentes actividades y volver a lo que más le gustaba, cantar.

Cabe destacar que, Paloma San Basilio, quien tiene 71 años, ha estado en Panamá muchas veces, “El Anayansi es mi casa, he dado muchos conciertos ahí, incluso he ido a Taboga, además tengo muchas amigas panameñas”

Panamá es bellísimo, me encanta ir

El próximo 16 de junio estará brindando concierto en el Teatro Anayansi organizado por Gaitan Bros. “Quiero que cantes conmigo y disfrutes que estamos vivos y disfrutando”, finalizó.