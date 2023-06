Peso Pluma sale a la luz con firmes declaraciones al público

Recién el artista mexicano ha dado declaraciones que no canta para niños y reafirma esto diciendo que es una total irresponsabilidad de los padres de esos menores de edad, si los niños escuchan sus músicas.

Peso Pluma de 23 años de edad ha seguido generando más controversia respecto sobre la situación de hacia dónde va direccionada su música y el público que elige escucharlo. Añadiendo lo siguiente:

Mi música no es para niños, si quisiera hacer música para niños, ya lo hubiese hecho, pero no es así, mis canciones no son baladas infantiles.

Recordar que el cantante ha realizado una de sus últimas participaciones en la industria de la música dónde el gran mexicano Peso Pluma colabora junto al argentino Bizarrap. Otra de las canciones para la lista de sus éxitos más sonados en todo el mundo.