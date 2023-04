Podcast revela investigación sobre las holandesas desaparecidas en Panamá

"Lost in Panamá" es el podcast que revela datos importantes sobre la desaparición de dos holandesas en Panamá, en el año 2014.

La periodista encargada de la investigación, Mariana Atencio, estuvo en Noticias Telemundo hace algunos meses y dio los detalles de su experiencia frente a este caso.

"Fue un caso fascinante que me permitió no nada más seguir las huellas de estas dos mujeres, Kris y Lisanne, pero también adentrarme en un tema que le impacta a muchas mujeres de la región, y es el tema del feminicidio...", expresó.

Asimismo, contó que cuando supo que las autoridades de Panamá habían dicho que la desaparición de estas jóvenes se trató de un accidente de senderismo, decidió viajar e iniciar una profunda investigación.

Además, detalla que hubo datos que no concordaban con ser un accidente. "...se encontraron muy poquitos restos óseos de las jóvenes, 1% y 13% en el caso de la otra; y luego encuentran una mochila con fotografías tomadas de noche de sus últimos momentos tenebrosos en la selva, cámaras de fotos, celulares que funcionaban, y eso a mi no me hizo sentido y por eso dije debo ir al terreno a ver qué pasó con ellas", puntualizó.

En el lugar por casi un mes

La comunicadora social estuvo en la zona donde sucedieron los hechos por casi un mes y contó que se encontró con muchas trabas al momento de realizar su trabajo de investigación.

Acampó y se quedó en el mismo lugar donde estuvieron las holandesas, un trabajo de investigación que merece respeto, en su cuenta de Instagram podemos ver algunas de sus experiencias.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCkuQkF9jJQX%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAHL2a8j2sqmOCyGXLDjYJzkQZCK9TlZBbhGP4r2zVezZBPnmew2FjZA2ZAFGtkRYD301apo11wURomHMMMFpK9qgMIRl67jEl8ZBaEh70MABJXhMvQ7pZB4td1dPyUN5VlFWBO4uV77I7OlE27jyPhQ5QWzj8N74ZBbRZAv7gro9GE45L9uysGIEZD View this post on Instagram A post shared by MARIANA (@marianaatencio)

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCkRXXvVIdOe%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAHL2a8j2sqmOCyGXLDjYJzkQZCK9TlZBbhGP4r2zVezZBPnmew2FjZA2ZAFGtkRYD301apo11wURomHMMMFpK9qgMIRl67jEl8ZBaEh70MABJXhMvQ7pZB4td1dPyUN5VlFWBO4uV77I7OlE27jyPhQ5QWzj8N74ZBbRZAv7gro9GE45L9uysGIEZD View this post on Instagram A post shared by MARIANA (@marianaatencio)

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCb2vk8vLHLq%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAHL2a8j2sqmOCyGXLDjYJzkQZCK9TlZBbhGP4r2zVezZBPnmew2FjZA2ZAFGtkRYD301apo11wURomHMMMFpK9qgMIRl67jEl8ZBaEh70MABJXhMvQ7pZB4td1dPyUN5VlFWBO4uV77I7OlE27jyPhQ5QWzj8N74ZBbRZAv7gro9GE45L9uysGIEZD View this post on Instagram A post shared by MARIANA (@marianaatencio)

"...llegamos a resolver el caso o en todo caso a sacar a la luz mucha información que no se sabía...", reveló.

El 1 de abril del año 2014, Lisanne Froon y Kris Kremers, entraron al sendero El Pianista en Boquete y no aparecieron más.

El podcast "Lost in Panamá" está en inglés y cuenta con 7 capítulos. Lo podemos escuchar AQUÍ.

Aquí podremos ver la entrevista completa: