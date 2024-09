¡Polémica! Yailin La más viral es cuestionada por usar supuesto reloj falso

Yailin La Más Viral ha estado mostrando en sus redes sociales que se encuentra enfocada en su carrera artística y disfrutando de su vida de soltería. El artista ha presumido un lujoso reloj de la marca Richard Mille, valorado en medio millón de dólares, que supuestamente le obsequió su exnovio.

Según un análisis realizado por Fake Watch Buster, una página dedicada a investigar la autenticidad de los relojes de celebridades, el reloj que presumió Yailin La Más Viral es falso.

Esta revelación ha causado una ola de críticas entre los internautas, ya que lo que parecía ser una demostración de lujo y éxito por parte de Yailin, tras su separación de Tekashi 6ix9ine, ha terminado en medio de burlas y desmentidos.

Embed - FakeWatchBuster2 on Instagram: "@yailinlamasviralreal that's a fugazi RM07-01 with diamond set, are you aware of this?