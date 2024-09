Tekashi 6ix9ine lanza un fuerte tema musical pero aclara que no fue intencional

Tú me dices rata, tú niña dice papá porque yo le di el amor que su padre no le da. Yo la llamo 'Cata' y la amo de verdad y ojalá que nunca sea mala como su mamá Tú me dices rata, tú niña dice papá porque yo le di el amor que su padre no le da. Yo la llamo 'Cata' y la amo de verdad y ojalá que nunca sea mala como su mamá

Dice una parte de la canción "La Respuesta" de Tekashi 6ix9ine y Lenier.

Tekashi 6ix9ine aclara que su tema "La Respuesta" no fue intencional

En una reciente aparición en el programa El Gordo y La Flaca, Tekashi 6ix9ine, acompañado por Lenier, aclaró que su nuevo tema "La Respuesta" no fue creado con intenciones maliciosas. Según el artista, el contenido de la canción busca "facturar" y no tiene un propósito de ataque personal.

"Solo es para facturar como artista, no hay nada de mala intención. Pero sé que a la gente le encanta el chisme. Hay que facturar, pero no hay nada de 'yo te voy a tirar'," comentó Tekashi.

El video y la canción "La Respuesta" están disponibles en todas las plataformas digitales. ¿Ya la escuchaste?