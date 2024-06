¿Quién maneja las redes de Japanese? Hermano de Sech advierte de estafas

Esto pica y se extiende. En horas de la tarde de este jueves 20, el hermano de Sech, Carlos Josue Morales se ha visto en la necesidad de advertir a la comunidad que no crean las imagenes que están poniendo directamente en el Instagram oficial de Leavitt Zambrano, mejor conocido como Japanese.

Japanese ¿Está escribiendo desde el Geriátrico?

No. Por si fuera poco, ahora que Japanese está internado en el Residencial Geriátrico Familia, el Instagram del artista se volvió a activar y han empezado a utilizar esta situación mediática para pedir dinero a través de un Yappy que no es de la familia de Sech ni mucho menos de Japanese, ya que el no tiene ni celular ni manera de comunicarse.

Embed - Ruben Arguelles on Instagram: "Hoy compartí un momento muy especial con nuestro gran @japanesepty .Los amigos se conocen en los momentos más difíciles, y todo aquel que pueda siempre extender la mano para apoyar a otro, es la mejor satisfacción que como ser humano podemos tener. Japanesse, estarás en mis oraciones y sé que vienen mejores días. Espero contagiarlos hoy de tender esa mano a quien pueda estar pasando por un momento difícil. Japanesse ha representado el nombre de Panama con su talento internacionalmente. Además, sería bueno legislar una norma que apoye a nuestros deportistas, artistas, poetas, músicos en momentos complicados. Nadie sabe lo que la vida le depara y todo puede cambiar de la noche a la mañana. He agregado la información de contacto de Japanesse y su yappy +507 6470-4570." View this post on Instagram A post shared by Ruben Arguelles (@rubendepanama)

Japanese, quien apenas tiene 51 años, ha sufrido más de 3 derrames y perdido la movilidad parcial de su cuerpo, es por eso, que la familia de Sech ha dejado claro que ellos se encargarán de ahora en adelante del artista y no pedirán dinero a nadie.

Hasta el momento se desconoce quién está manejando la cuenta de Japanese para estafar a sus fanáticos.