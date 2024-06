Japanese: Luchito Williams responde a los señalamientos del evento "Todos con Japa"

Mira aquí: ¡Salvado! Japanese: Familia de Sech lo lleva a un geriátrico

Luchito Williams se pronuncia y explica qué sucedió con el dinero del evento de Japanese

Después de escuchar la versión que brindó la madre de la hija menor del cantante Japanese, el presentador y locutor panameño ha emitido su comentario sobre los señalamientos que se le han hecho al evento "Todos con Japa".

"Me quedé callado muchas veces para no decir lo que me enteré hablando con Vanessa. Y eso que recibía comentarios malintencionados diciendo que hasta nos habíamos quedado con la plata del evento que se le hizo de corazón a Japanese", comenzó diciendo el productor de DaFlow Internacional alegando que todo se hizo transparente.

Todo se le entregó en sus manos, ya lo que hicieran con esa plata ya no era cosa de nosotros Todo se le entregó en sus manos, ya lo que hicieran con esa plata ya no era cosa de nosotros

Puntualizó Williams, respecto al dinero recaudado.

image.png

¿Cuál es la situación delicada que está enfrentando el cantante Japanese?

Actualmente, el artista panameño Japanese se encuentra atravesando una delicada situación de salud. Se ha podido conocer que ha tenido tres derrames, sufre de diabetes y, debido a su última recaída, ha tenido dificultades para movilizarse, hablar e incluso tiene una parálisis en su lado derecho del cuerpo.