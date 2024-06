Japanese: Ex pareja del artista da la cara y se defiende ante de los ataques

¡Esto pica y se extiende? Desde que se ventiló la situación delicada que está afrontando el cantante panameño Japanese , han salido a relucir muchas opiniones al respecto, sobre todo señalamientos directos a la ex mujer y madre de su hija menor.

Ex mujer de Japanese se pronuncia y responde a los ataques

Horas más tarde, Vanessa, la madre de la hija menor del cantante contó en un Live de la licenciada Wyznick Ortega en su cuenta de Instagram y habló respecto a los señalamientos que le han hecho a ella y a su hija a pesar de que siempre han estado con él.

La mujer narró que el año pasado ella vivía junto al cantante y era la que lo estaba ayudando, sin embargo él no tomaba las medidas y cuidados pertinentes.

"El 5 de junio del año pasado el me dijo que yo me voy, tu no puedes llegar a las 12 de la noche o 1 una de la mañana, tú estas buscando una recaída", contó Vanessa en el Live.

La madre de la hija de Japanese contó que un día él tomó la decisión de irse porque no aguantaba los reclamos de ella,

Entre las cosas que contó Vanessa reveló que el cantante no estaba tomando sus medicinas, al contrario lo que tomaba eran viagras.

"El no tomaba sus medicamentos, yo me encontré un poco de medicamentos en el baño, porque él no estaba ingiriendo sus medicamentos", agregó Vanessa.