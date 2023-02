Rihanna: Los memes no faltaron en el Half-Time del Super Bowl

Ok, se podrá decir que no fue un gran show como el de sus predecesores, pero vamos señores, Rihanna está embarazada y se atrevió a subir a una plataforma que no paraba de moverse a cientos de metros de altura, es sencillamente de admirar. Además una vez más demostró que ella hace lo que quiere y cómo quiere.