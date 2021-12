"Rolling Stone" destaca álbumes de Rubén Blades y Sech

"¡Tanta historia acecha en Salswing! , un álbum que se siente como una rica línea de tiempo de los orígenes de la salsa, que narra las raíces del género en el swing de las grandes bandas, el jazz latino y los hijos afrocubanos. Junto a su antigua banda de acompañamiento Roberto Delgado & Orchestra, Rubén Blades vuelve a visitar clásicos como "Pennies from Heaven" y "The Way You Look Tonight", así como elementos básicos de su propio catálogo de décadas, incluido el éxito de 1979 "Paula C . " La leyenda panameña, quien recientemente fue reconocida como la Persona del Año del Grammy Latino, siempre ha sido conocida por sus narrativas expresivas; incluso cuando interpreta canciones de otras personas en este proyecto, está tejiendo historias vívidas", destacan sobre el álbum de Rubén Blades, que recientemente ganó el álbum del año en los Latin Grammy y que el otro año estará nominado al mejor álbum tropical latino para los Premios Grammy 2022.