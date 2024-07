¡Romántico! Atletas argentinos se comprometes en los Juegos Olímpicos de París 2024

Mira aquí: Lady Gaga brilla en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024

El momento se ha vuelto viral en redes sociales. Se puede ver cómo el atleta aprovecha una sesión de fotos junto a sus compañeros y sorprende a su novia arrodillándose para hacerle la gran propuesta de matrimonio.

Pilar Campoy no puede contener la alegría y se lanza a los brazos de su novio, indicando que acepta la propuesta.

Los jóvenes atletas fueron abrazados por sus compañeros, quienes no dejaron de aplaudir en este momento que, sin duda, quedará marcado en la vida de ambos.

“La mujer de mi vida me dio el ‘sí’ en el lugar soñado, donde surgió todo y donde tanto luchamos por estar", escribió el atleta argentino Pablo Simonet.

